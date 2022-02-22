مصدر بـ«المهن التمثيلية»: شطب شادي خلف بعد الحكم عليه بالسجن

حكمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة الفنان شادي نبيل خلف، على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، خلال وجودهن داخل ورشة التمثيل المملوكة له لتلقي تدريب فيها، بالسجن المشدد 3 سنوات.

موقف نقابة المهن التمثيلية من قضية شادي خلف

وعن موقفه في نقابة المهن التمثيلية المنتمي لها شادي، قال مصدر من النقابة لــ«الوطن»، إن نص قانون نقابة المهن التمثيلية يقضي بشطب أي فنان صدر ضده حكم نهائي في تهم أخلاقية كتهمة التحرش المتهم بها شادي شامل.

موعد شطب شادي خلف من نقابة المهن التمثيلية

وأكد المصدر أنه يتم شطب شادي فور صدور حكم نهائي ضده، وأن الحكم الذي صدر اليوم الثلاثاء ما هو إلا حكم مبدئي يقبل الطعن والاستئناف عليه، لذا لم يتم اتخاذ أية قرارات ضد شادي خلف إلا حين الحكم نهائيا في قضيته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان رجب ومحمد علاء الدين فرج.

واتهم عدد من الفتيات شادي خلف عبر إحدى المدونات على السوشيال ميديا بالتحرش بهن رغما عنهن في ورش التمثيل، التي يقيمها، وقدمن بلاغات ضده في الأشهر الأخيرة من عام 2021.