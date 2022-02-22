مستشار الرئيس لـ«حياة كريمة»: الانتهاء من مشروعات المبادرة بالبحيرة قبل 30 يونيو

شاركت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنسق حياة كريمة بمحافظة البحيرة، في الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم، برئاسة الفريق محمد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي للمبادرة على أرض البحيرة، والوقوف على أي معوقات أو عقبات للعمل على تذليلها.

أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ حياة كريمة

واستعرض مستشار رئيس الجمهورية المشروعات المنفذة بكل قطاع ونسب التنفيذ وموقف مشروع سكن كريم، وأكد أهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة وتذليل كافة العقبات، مشددا على الانتهاء من معظم الأعمال في موعد أقصاه أول أبريل المقبل خاصة بمشروعات الشباب والرياضة والمجمعات الزراعية، والالتزام بإنهاء باقي الأعمال والمشروعات وفقا للبرنامج الزمني المحدد قبل 30 يونيو المقبل.

وشكر مستشار رئيس الجمهورية منسقي مؤسسة حياة كريمة من خريجي البرنامج الرئاسي، على المجهود الذي يبذلونه، وصدقهم في رصد ومتابعة المشروعات.

رشا كليب تشكر منسق مؤسسة حياة كريمة

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المحافظة تولي اهتماما بالغا لتنفيذ مبادرة حياة كريمة بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكدا أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة.

وشكرت النائبة رشا كليب، منسق مؤسسة حياة كريمة، مستشار رئيس الجمهورية على دعمه للشباب وتوجيهاته من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين بقرى الريف المصري، مشيدة بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية.