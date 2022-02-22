إلهام شاهين: سمير صبري يجري قسطرة في الصمام الميترالي الخميس المقبل

كشفت الفنانة إلهام شاهين، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان القدير سمير صبري بعد زيارتها له إثر تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، قائلة: «كنت عنده النهاردة وهو أفضل من إمبارح لكنه يعاني من مشكلة في الصمام الميترالي ويجري قسطرة الخميس المقبل».

ارتفاع معنويات سمير صبري

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن معنوياته مرتفعة بسبب وجود الأصدقاء بجانبه.

وأضافت «شاهين»، أنها كانت في زيارة له اليوم مع الفنانة ميرفت أمين ودنيا سمير غانم، وعمر عبد العزيز، وكان بصحة جيدة، «كان بيقولنا خليكوا معانا».

سمير صبري يجرى قسطرة الخميس المقبل

وأشارت إلهام، إلى أن سمير صبري يجري قسطرة فقط الخميس المقبل، متابعة: «سمير صبري أجدع صديق ولديه رصيد من الإنسانيات مع زملائه، ومن أجدع الناس اللي قابلتها في حياتي كلها، بيقف مع كل زملائه ولما بتعب بيكون أول واحد بيسأل عليا، راجل جدع وإنسان وطيب وبيحب زملائه».