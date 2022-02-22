تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري.. «دخل المستشفى أمس»

تصدرت جملة الحالة الصحية للفنان سمير صبري التريند، بعد شائعات تدهور الحالة الصحية للفنان سمير صبري، التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد دخوله المستشفى مساء أمس.

وكشف أحد المرافقين لسمير صبري لــ«الوطن»، تفاصيل الحالة الصحية الخاصة لسمير صبري، وقال إن حالته الصحية جيدة ولا يوجد أية صحة للمعلومات المنتشرة وأن تواجده في المستشفى يرجع لخضوعه للفحوصات الطبية اللازمة.

سمير صبري وتفاصيل مرضه

وكان سمير صبري صرح لــ«الوطن» قبل أسبوعين، أنه خضع منذ شهر لعملية جراحية في ركبته لأنه يعاني من خشونة الركبة وطلب منه الطبيب المعالج الراحة التامة وعدم السير، ما دفعه إلى استخدام العكاز والكرسي المتحرك.

وأضاف أنه يحب الحديث مع جمهوره والوجود معهم باستمرار، مؤكدا أنه بعد رحيل دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي وغيرهما من المقربين منه، أصبح الذين يواسونه قليلين.

آخر أعمال سمير صبري

وكانت آخر أعمال الفنان سمير صبري فيلم ديدو، الذي ظهر به كضيف شرف مع كل من كريم فهمي وحمدي المرغني وأحمد فتحي ومحمد ثروت وهدى المفتي ونور قدري وبيومي فؤاد وعمر شرقي وهشام ماجد وشيكو وحجاج عبد العظيم وسليمان عيد وبدرية طلبة وأحمد فهمي ومحمد محمود عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني.

والفيلم دارت أحداثه حول أحد اللصوص العالميين، يقوم بمحاولة سرقة منزل أحد العلماء، ويكتشف أنهم سرقوا العالم المخترع لجهاز تحويل الأشياء إلى أقزام ليدخل الفنانون في مواقف كوميدية كثيرة خلال الفيلم.