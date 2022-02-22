أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن الفنية، تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير صبري، قائلًا: إن «صبري» حالته مستقرة، ويقيم في غرفة عادية داخل المستشفى وحالته النفسية جيدة، موضحًا أن وفدًا من النقابة زاره اليوم في المستشفى للاطمئنان على حالته.

خروج سمير صبري من المستشفى خلال أيام

وأوضح «زكي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، أنه من المتوقع خروج الفنان «سمير صبرى» من المستشفى خلال أيام، لافتًا إلى أن وفد الفنانين الذي زاره تضمن ميرفت أمين وإلهام شاهين ودنيا سمير غانم ومنير مكرم.

انتقال الفنان سمير صبري للمستشفى

جدير بالذكر، أن الفنان سمير صبري انتقل إلى المستشفى منذ أيام، إثر أزمة صحية مفاجئة، وحرص جمهوره على الدعاء له عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وكان سمير صبري صرح لــ«الوطن» قبل أسبوعين، أنه خضع منذ شهر لعملية جراحية في ركبته لأنه يعاني من خشونة الركبة وطلب منه الطبيب المعالج الراحة التامة وعدم السير، ما دفعه إلى استخدام العكاز والكرسي المتحرك.

وأضاف «صبري» أنه يحب الحديث مع جمهوره والوجود معهم باستمرار، مؤكدًا أنه بعد رحيل دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي وغيرهما من المقربين منه، أصبح الذين يواسونه قليلين.

وقد كشف الناقد السينمائي طارق الشناوي، في بث مباشر للوطن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري مطمئنًا جمهوره عليه، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّه يتمتع بصحة جيدة، ووعي كامل، وبكامل تركيزه في كافة التفاصيل التي تدور حوله.