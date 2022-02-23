مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بدمياط

لقى شاب مصرعه منذ قليل، في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكى وذلك على طريق دمياط - المنصورة.

بلاغ بوقوع حادث

وتلقت إدارة النجدة إخطارا بوقوع حادث على طريق دمياط- المنصورة أمام قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا ووجود حالة وفاة وإصابة آخر، وبالانتقال إلى موقع البلاغ تبين وفاة الشاب يوسف هاشم قنديل ومقيم بقرية السلام.

وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزرقا المركزي، بينما تم نقل عبده حسن عبد ربه الرفاعي إلى مستشفى كفر سعد المركزي، حيث يعاني من كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وحالته خطرة.

شهود عيان يروون الحادث

وقال شهود عيان إن سيارة ملاكي مسرعة صدمت شابين يستقلان دراجة نارية أمام كوبري عجيز على طريق دمياط- المنصورة أمام قرية سيف الدين وفرت هاربة.

وتمكنت قوة أمنية من ضط قائد السيارة الملاكى الذى صدم الشابين وفر هاربا.

تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث.