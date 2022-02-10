إحالة موظف بالمعاش للجنايات بعد ضبط 14 قطعة أثرية داخل منزله في دمياط

أحال المحامي العام الأول لنيابات دمياط، موظفا على المعاش بالجمعية الزراعية بكفر البطيخ، ضُبط بمنزله 14 قطعة أثرية، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار في الآثار، مع استمرار حبسه على ذمة القضية.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة الشهود، ومن بينهم رئيس مباحث مركز شرطة كفر البطيخ، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها لمنزل المتهم.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكَّلة بقرارها، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهم غير مسجل كحائز آثار.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، قد تمكنت من ضبط 14 قطعة أثرية بمنزل موظف على المعاش بالجمعية الزراعية بمدينة كفر البطيخ مطلع ديسمبر الماضي.

معلومات بوجود قطع أثرية بحوزة موظف

وكانت معلومات سرية وصلت إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، بحيازة أحد المواطنين لعدد من القطع الأثرية بمدينة كفر البطيخ، وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، وعقب التأكد من صحة المعلومات صدر الإذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش.

العثور على 14 قطعة أثرية في خزينتين

وداهمت قوة من مديرية أمن دمياط منزل المواطن، وعثرت على خزنتين، الأولى توجد بها 8 قطع أثرية، وأخرى تحتوي على 6 قطع أثرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في القضية.

وبعرض المضبوطات على النيابة العامة، أمرت بعرض القطع المضبوطة على إدارة الضبط بالإدارة المركزية للمضبوطات والأحراز بوزارة الآثار، والتي أكدت على أثرية القطع المضبوطة.