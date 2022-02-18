مصرع شابين وإصابة آخر في حادث تصادم سيارة بدراجة نارية في دمياط

لقي شابان مصرعهما وأصيب آخر في حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، مساء اليوم الجمعة، على طريق قرية العباسية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

اصطدام سيارة بدراجة نارية

وكشف شهود عيان، عن أن سيارة ملاكي صدمت دراجة نارية كان يستقلها شخصان، توفيا في موقع الحادث، بينما أصيب قائد السيارة بإصابات بالغة.

وانتقلت قوة من ضباط مركز شرطة مركز كفر سعد إلى موقع الحادث، للتعرف على ملابسات وأسباب الحادث، وجار تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة على الطريق.

محاولات للتعرف على هوية الشابين

وتبين أن المصاب يدعى «السيد تقي الدين»، الذي كان يقود السيارة، وجار التعرف على هوية الشابين.

ونقلت سيارات الإسعاف، جثتي الشابين إلى مشرحة مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة، وقائد السيارة لنفس المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثتين، وجرى تسيير الحركة المرورية بعد إزالة آثار الحادث.