إيناس عبدالدايم تزور قصر ثقافة أبو سمبل: محور استراتيجي لتطوير المجتمع

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الأعمال الإنشائية لمشروع قصر ثقافة أبو سمبل بمحافظة أسوان، بحضور هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وممثلي الشركة المنفذة.

عبدالدايم: نتوسع في إنشاء المواقع الثقافية لبناء الإنسان وتطوير المجتمع

وقالت عبدالدايم، إنَّ قصور الثقافة بمختلف ربوع مصر تعد وسيلة فاعلة لاحتضان الشباب والنشء الجديد واكتشاف وتنمية مهارات المبدعين منهم باعتبارهم نواة لأجيال مستنيرة قادرة على المشاركة الإيجابية ف خطط التنمية المرجوة.

نواصل خطط تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي للجميع

وأضافت وزيرة الثقافة أنَّ مشروع قصر ثقافة أبو سمبل يمثل أحد نماذج المحاور الاستراتيجية للدولة والخاصة بالتوسع في إنشاء المواقع والمؤسسات الثقافية التي تسهم في بناء الإنسان وتطوير المجتمع، مشيرة إلى تواصل خطط تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعي لكل أبناء الوطن.

ووجهت بضرورة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المعد تمهيدًا لانضمامه لمنظومة العمل الثقافي في الصعيد باعتباره نافذة إبداعية لأهالي المحافظة وضيوفها من الأجانب تعبّر عن هوية مصر وحضارته.

كان قد جرى البدء في إنشاء قصر الثقافة بأبو سمبل بمحافظة اسوان بدأ العمل فى انشائه مارس 2017 بتصميم يعتمد على الحوائط الحاملة بطراز العمارة البيئة من القباب على ارض بمساحة 5170م، ويُقام المبنى على مساحة 3700م بنسبة 72% من المساحة الكلية ومكوّن من دور أرضي يشمل غرف اقامة للوافدين من الفنانين، ومدير القصر، والإدارة، والكهرباء، والحرف اليدوية، وأنشطة الطفل، أما الدور الأول يضم غرف إقامة للوافدين من الفنانين، ومقهى ثقافي، وصالة كبار الزوار، ومكتبة عامة، ومسرح مكشوف، وغرف فنانين وإسقاط، ومنطقة خدمات، ومطعم ومخزن.