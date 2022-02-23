حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 23-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الدلو لا يستمعون لغيرهم أبدا ويتمسكون بأرائهم مهما كانت خاطئة وهذا يعد من أكبر عيوبهم التي تثير استياء من حولهم وتقع بالضرر عليهم أيضا، فهم لا يتراجعون عن أراءهم أو معتقداتهم مهما كانت غير صحيحة، ومن عيوبهم أيضا تقلب المزاج سريعا فهم أشخاص يتحولون سريعا من الغضب إلى الهدوء والسعادة إلى الحزن.

ومن ضمن عيوب برج الدلو أيضا، التردد على مستوى الحياة العاطفية لذا لا يرتبطون بسهولة، ولديهم خوف كبير من الارتباط والالتزام وتقييد حريتهم.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على المستوى المهني، ينصحك بأن تدرس خطواتك التي تريد الإقبال عليها جيدا، وألا تغامر أو تعطي الثقة لمن حولك سريعا أو بسهولة إلا بعد التحري جيدا.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

يكون اليوم مميزا لمواليد برج الدلو على المستوى العاطفي، فيمنحك عطارد اليوم سحرا وجاذبية يلاحظها من حولك كثيرا.

صفات برج الدلو

يمتلك مواليد برج الدلو مميزات عديدة من ضمنها حسن الحديث واللباقة فتجدهم دائما بارعين جداً في الكلام ولديهم مهارات فائقة في التواصل والتكيّف مع أي ظروف، وعلى مستوى الصداقة والعائلة يحبّون إضحاك النّاس والرفع من معنوياتهم دون الرغبة في الحصول على أي مقابل لما يقومون به، ويمتلكون رصيدا كبيرا من الإبداع في شتى المجالات، كما يتمتعون بدرجة عالية من العاطفة، ويسامحون المقربين منهم على أخطائهم ويضعون الأعذار لهم إذا أخطأوا بحقهم.