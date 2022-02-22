حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 22-2-2022 مهنيا وعاطفيا

ينتمي العديد من المشاهير لبرج الدلو، أبرزهم الفنانة شهيرة، من مواليد 1 فبراير، الفنانة زينة، من مواليد 4 فبراير، الفنانة دوللي شاهين، من مواليد 7 فبراير، الفنان محمود حميدة، ولد في 7 فبراير، الفنان عمرو عبد الجليل، من مواليد 7 فبراير، الفنانة والمطربة الراحلة شادية من مواليد 8 فبراير، الفنان عبد الله مشرف، من مواليد 11 فبراير، وبشار إسماعيل، الفنانة ميمي جمال من مواليد 13 فبراير، المطربة التونسية لطيفة، ولدت في 14 فبراير، الفنانة سهير البابلي، من مواليد 14 فبراير، الفنان محمد هنيدي ولد في 15 فبراير، الفنانة نسرين طافش من مواليد 8 فبراير، والفنانة الراحلة ليلى مراد، من مواليد 17 فبراير.

حظك اليوم مولود برج الدلو مهنيا

تقول عبير فؤاد خبيرة الأبراج إن القمر في وضع معاكس بالنسبة لمواليد برج الدلو اليوم، لذا ينصحهم الفلك بألا يغامروا وألا يتعدون الحدود والخطوط الحمراء في أي أمر.

حظك اليوم مولود برج الدلو عاطفيا

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على المستوى العاطفي، يقول لهم أن وجود عطارد في برجهم من شأنه أن يخفف من الضغوط الملقاة على عاتقهم ويمنحهم ذلك إصرارا من أجل إيجاد حلول لمشاكل عالقة.

توافق برج الدلو مع الأبراج الأخرى

يتوافق برج الدلو مع برج الحمل، حيث أنثى الأخير من أكثر النساء التي تمتلك قدرة على فهم رجل الدلو، لذا فهي غالباً ما تنجح بعلاقتها معه، في حين لا يتفق مواليد برج الدلو مع برج الجدي، حيث يمتاز كلا البرجين بإحساس قوي بالذات.