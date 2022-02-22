حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 22-02-2022 مهنيا وعاطفيا

الفضول تجاه طالع الأبراج الفكلية يدفع أصحابها يوميا للبحث عن ما تخبرهم به على كافة المستويات وتحديدًا العاطفي والمهني، فالبعض يحركه حظك اليوم، والبعض من منطلق حب الاستطلاع فقط، واليوم الأبراج الفكلية تحمل الكثير من الأخبار السارة للبعض وأخبارا سيئة تحمل نصائح إذا لم ينظر إليها الشخص.

وفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن»، توقعات حظك اليوم الثلاثاء لمواليد الأبراج، وذلك استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، في إطار اهتمام المواطنين بمتابعة توقعات البرج الخاصة بهم يوميا.

برج الحمل 22-2-2022

- الصعيد المهني

القمر يتنافر اليوم مع أورانوس في منزلي المال، وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك، واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

- الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد في منزل الأصدقاء يحسّن من طاقتك ويرفع معنوياتك، وقد تعيش فترة اجتماعية ورومانسية رائعة، الفلك بالمرونة لتحقق توافقا مع شركاء الحياة.

برج الثور 22-2-2022

- الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة.

- الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحرك بحذر، وأن تحترس من الغش، وتجنب الخلافات مع من تحب أو مع شريك حياتك.

برج الجوزاء 22-2-2022

- الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة، وعليك اليوم أن تنظم جهودك، وأن تعتني بصحتك، وتتبع نظاما صحيا.

- الصعيد العاطفي

احترس جدا إذا كنت مطالبا بحسم قضية معلقة أو البت في موضوع ما، ولا تعلن أخبارك الشخصية.

برج السرطان 22-2-2022

- الصعيد المهني

تبدو مستعدا للعمل بحماس وتتفاهم جيدا مع من حولك، فقط انتبه لحقوقك.

- الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

برج الأسد 22-2-2022

- الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة، وقد تزداد الضغوط، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

- الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بالأحباب أو بأشخاص من العائلة.

برج العذراء 22-2-2022

- الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات لـ برج العذراء وتجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر، فقط انتبه لحقوقك.

- الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.

برج الميزان 22-2-2022

- الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال، وعليك أن تحدد أولوياتك، وأن تبدي انضباطا في أعمالك ونفقاتك.

- الصعيد العاطفي

لديك مبادئ تريد فرضها على من حولك، فقط ينصحك الفلك بأن تكون لبقا.

برج العقرب 22-2-2022

- الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين، فقط انتبه لحقوقك.

- الصعيد العاطفي

الفلك يمدك اليوم بالسحر والتوهج، وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

برج القوس 22-2-2022

- الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر، وعليك أن تكون يقظا، وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال، ولا تعلن خططك.

- الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك، وألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

برج الجدي 22-2-2022

- الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للقاء المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.

- الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ في برجك يساعدانك على التعبير عن مشاعرك بتلقائية، وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

برج الدلو 22-2-2022

- الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر، وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

- الصعيد العاطفي

عطارد في برجك ويخفف ذلك من الضغوط الملقاة على عاتقك، ويمنحك ذلك إصرارا من أجل إيجاد حلول لمشاكل عالقة.

برج الحوت 22-2-2022

- الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.

- الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ بمنزل الأصدقاء يعدانك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.