حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 22-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يحمل يوم 22 فبراير 2022 تاريخا جذابا ومميزا وأيضا حظا سعيدا لمواليد برج الحوت، والذي يضم مواليد الفترة من 20 فبراير حتى مواليد 30 مارس، خاصة أن خبيرة الأبراج عبير فؤاد استثنت مواليد البرج من الأبراج التي يتوجب عليها اتخاذ الحيطة والحذر في هذا اليوم وهم مواليد كل من برج الثور من الأبراج الترابية والأسد من النارية والدلو من الهوائية.

ومن أبرز نجوم الفن الذين ينتمون لمواليد برج الحوت، الفنانة اللينانية سيرين عبد النور، والتي ولدت في 21 فبراير.

حظك اليوم مولود برج الحوت مهنيا

يوجد القمر بمنزل الحظ بالنسبة لمواليد برج الحوت على المستوى المهني، لذا تجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.

حظك اليوم مولود برج الحوت عاطفيا

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على المستوى العاطفي، يخبرهم بوجود فينوس والمريخ بمنزل الأصدقاء، لذا تتمتع اليوم بقضاء أوقات مميزة مع الأحباب والأصدقاء.

صفات إمراة برج الحوت

صفات عديدة تمتلكها أنثى هذا البرج، فهي تحب أن تكون مميزة ويعرف عنها بأنها مبدعة وخلاقة دائماً، وتحب التطوير والإبداع، لذا فهي تحظى بإعجاب الكثيرين حولها، كما أنها شخصية حساسة وعاطفية، تحرص على تقديم طاقة الحب والعطاء لمن حولها وكل من يحتاج منها المساعدة من المقربين والأصدقاء، فهي دائما ما تفضل أن تبقى على تواصل دائم مع الأشخاص الذين تحبهم أو من تهتم بهم، بأي وسيلة تواصل بينهما في مختلف المناسبات.

كما يصفها بعض الناس بأنها امرأة غامضة، فهي تتصرف بشكل غير متوقع أحياناً، وهذا يتطلب من الشخص المهتم بها بأن يتتبع المسار المتعرج لشخصيتها، كما تفضل أن تكون مركز الاهتمام ممن تحب، وتفضل الشعور بالرغبة والتقدير ممن حولها.