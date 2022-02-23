حمو بيكا يعلن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد عضو نقابة الموسيقيين: «كلامي بالمستندات»

أصدر المستشار القانوني لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، بيانا للتوضيح ردًا على ما جاء على لسانه فى المقابلات التليفزيونية الأخيرة بشأن نقابة الموسيقيين.

مستشار حمو بيكا: نحترم مجلس الموسيقيين وهاني شاكر

قال إبراهيم السعيد المستشار القانوني لبيكا في بيان له: «في إطار الأحداث الأخيرة التي تناولتها وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ماورد في أحد البرامج التليفزيونية على لسان الفنان حمو بيكا وما يتعرض له من تعسف واستغلال من أحد أعضاء نقابة الموسيقين، والجدل الذي أثير في هذا الشأن والذي دفع الفنان حلمي عبد الباقي بصفته عضو نقابة الموسيقين بتقديم بلاغ إلى السيد المستشار النائب العام ضد الفنان حمو بيكا».

مستشار حمو بيكا: هناك شخص متهم من قبل بالنقابة

وأضاف البيان: «الفنان حمو بيكا يؤكد أولا على احترامه الكامل لكيان نقابة الموسيقين ونقيبها الفنان الكبير هاني شاكر مؤكدا على أن كل ما قيل بشأن استغلال وتعسف أحد أعضاء مجلس النقابة للفنان حمو بيكا وبعض الفنانين دون الآخرين هو حقيقة ثابتة ومؤكدة بالمستندات الورقية والفيديوهات والشهود، وأن عدم ذكر الأسماء كان من قبيل الاحترام الكامل لكيان نقابة الموسيقيين والتي كنا ننتظر منها الوقوف على مضمون وحقيقة ما ورد لإجراء التحقيق الداخلي بالنقابة بشأنها وخصوصا أن الشخص المقصود بذلك سبق اتهامه في مثل هذه الأمور من قبل وتحرر عنها العديد من القضايا وأنه ليس فوق مستوى الشبهات».

حمو بيكا يلجأ إلى النيابة العامة

وتابع: «بما أن الأمور قد جرت دون أي حراك من النقابة واللجوء إلى القضاء فإننا تأكيدا للحقيقة المؤكدة فسوف نتقدم الأربعاء بإذن الله إلى النيابة العامة ببلاغ بمضمون ماورد باللقاء التليفزيوني كاشفين فيه الأسماء والوقائع تفصيلا مؤكدا بما لدينا من كافة أدلة الثبوت للتحقيق فيها وصولا للحق والذي كنا ننتظره من نقابة الموسيقيين باعتبار أن الفنان حمو بيكا رمزا جديدا لفن المهرجانات الذي تتراقص علي أغانية الملايين في مصر والوطن العربي بل والعالم، وهو ما شكل ظاهرة فنية جديدة فرضها الواقع الجديد للعالم أجمع والذي اقتفى أثره فيها العديد من الفنانين والممثلين وهو ما جعل الفنان حمو بيكا متفردا في هذا النوع من الفن في كل أرجاء الوطن العربي والعالم».

واختتم مستشار حمو بيكا: «وانتهاء فإننا نؤكد أنه ليس في تقديم البلاغ المشار إليه ثمة إساءة إلى نقابة الموسيقين مؤكدين على احترامنا الكامل لنقيبها وكافة الرموز الموسيقية المحترمة بها وتاريخهم الفني الذي نكن له كل التقدير والاحترام».