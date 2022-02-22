سكرتير نقابة الموسيقيين: «مش هسيب حقي من حمو بيكا مهما كان»

شن أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، هجومًا حادًا على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد تسريب مكالمة هاتفية بين بيكا وشخص آخر مجهول الهوية، إذ قال بيكا في المكالمة المُسربة، موضحًا: «أحمد رمضان طالع في فيديو بيقول عنبة مقدم ورق مزور، وبعدها بأسبوع إدالة كارنيه النقابة، ومعايا فيديو وصور وهو متصور في مكتبه وبيديله الكارنية».

تسريب حمو بيكا يتهم فيه سكرتير نقابة الموسيقيين بالرشوة

وذكر «بيكا» في التسريب: «معايا نور التوت عايزين يدفعوه 20 ألفًا، وتيخا دافع 20 ألفًا» وردًا على سؤال الشخص الذي يحدثه عن كيفية معرفته بهذا الحديث قال: «إسلام على دافع الفلوس أول ما أحد الكارنيه قاللي أنا رايح أدفع للنقابة 15 ألف جنيه، وعاوزينه يجدد تاني يدفع 15 ألف جنيه تاني، وما أخدش إيصال بالفلوس اللي دفعها».

سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا

وأوضح سكرتير نقابة المهن الموسيقية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي يُعرض على قناة «etc»، مع الإعلامية إنجي أنور، أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بعد تسريب مكالمة هاتفية مع شخص مجهول حول حصوله على رشوة من أكثر من مطرب مهرجانات من أجل تسجيل قيدهم بالموسيقيين، «مش هسيب حقي من حمو بيكا مهما كان».