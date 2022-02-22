عقوبات دولية ضد روسيا بعد اعترافها باستقلال «دونيتسك ولوجانسك»

ردود أفعال واسعة شهدتها الساحة العالمية، أمس الإثنين، واليوم الثلاثاء، حيث نددت الدول بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتراف بلاده رسمياً باستقلال دونيتسك ولوجانسك، الجمهوريتين الشعبيتين الانفصاليتين من طرف واحد شرق أوكرانيا.

اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوجانسك

وجاء اعتراف «بوتين»، باستقلال دونيتسك ولوجانسك، عقب التوترات التي شهدتها الحدود الروسية الأوكرانية والتي بدأت قبل نحو أسبوع، وكانت خطوة الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك، تم التمهيد لها منذ أمس الاثنين، وذلك عقب مناشدة مجلس الدوما الروسي لموسكو بالاعتراف بالانفصاليين، وهو الأمر الذي صدّق علية الرئيس الروسي، لتعم الاحتفالات في الجمهوريتين الانفصاليتين، ابتهاجاً بالقرار الروسي.

فرض عقوبات على روسيا

وعقب الاعتراف الروسي، أدانت الأمم المتحدة ما أسمتته انتهاكاً صارخاً لسيادة كييف، فيما أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية «جوزيب بوريل»، أنّ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا بشأن فرض العقوبات على روسيا اليوم الثلاثاء، على خطى وزارة الخارجية البريطانية، حيث أعلنت أن البلاد تعتزم إعلان عقوبات ضد روسيا، وذلك على خلفية اعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين، الأمر الذي قالت عنه وزيرة الخارجية، «ليز تروس»، أنّ ما قامت به موسكو انتهاك القانون الدولي والتعدي على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

أمريكا تحظر التعامل مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

وكانت الولايات المتّحدة، أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أنّها بصدد فرض عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين، شرق أوكرانيا، متوعّدة بفرض عقوبات إضافية متوقعة ضد روسيا، وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، «جين ساكي»، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصدر أمراً تنفيذياً يحظر على الأميركيين القيام بأي عمليات جديدة، استثمارية أو تجارية أو تمويلية، إلى أو مِن أو داخل ما يسمّى جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في أوكرانيا.