جهاز «ناصر الغربية»: المدينة ستساعد على استيعاب الزيادة السكانية بأسيوط

قال المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر غرب أسيوط، إن المدينة ستساعد في استيعاب الزيادة السكانية بالمحافظة، كما أنها سوف تعمل على تخفيف الضغط على مدينة أسيوط الحالية، حيث أنه من المقرر أن تستوعب المدينة 345 ألف نسمة.

وأضاف «عبدالله»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدينة هي الأحدث في الصعيد، حيث أنها تنتمي إلى مدن الجيل الرابع وهي مدن مبنية على الطراز المعماري، الذي يعتمد على التخطيط السليم واستخدام الطاقة الحديثة، ووسائل التكنولوجيا، ويضم مقومات عصرية متكاملة للسكن والحياة، ويخلو تماما من العشوائية.

الانتهاء من كل وحدات الإسكان المتوسط

وأوضح «عبدالله»، أنه تم الانتهاء من كل الأعمال التي تخص وحدات الإسكان المتوسط لمشروع «سكن مصر»، حيث يبلغ عدد الوحدات في المدينة 330 وحدة، منوها إلى أن هناك تردد كبير من المواطنين على المدينة لرؤية الوحدات على أرض الواقع.

مشاريع الإسكان المستقبلة بالمدينة

وفيما يخص مشاريع الإسكان المستقبلة بالمدينة، قال رئيس جهاز مدينة ناصر الواقعة غرب أسيوط، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 1584 وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي، كما أنه سوف يتم تنفيذ 360 وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» ولكن حاليا في انتظار الموافقات النهائية من قبل هيئة المجتمعات العمرانية للبدء في التنفيذ.

المدينة تبعد 14 كم من أسيوط

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الإسكان تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة ناصر الجديدة 6006 أفدنة، حيث تبعد المدينة 14 كم من مدينة أسيوط و4 كم من مطار أسيوط، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 1600 فدان لتشمل 66 عمارة إسكان اجتماعي تم الانتهاء منهم و110 عمارات سكن مصر تم الانتهاء منهم ومجمع خدمات، وجارٍ تنفيذ مرافق وطرق المرحلة الأولى بمساحة 1600 فدان.