القوى العاملة تعلن قبول طلبات راغبي العمل في 94 وظيفة بهندسة الاتصالات

تواصل وزارة القوى العاملة جهودها لتوفير فرص العمل للراغبين من الشباب والخريجين بخبرات ودون خبرات بمنشآت القطاع الخاص، في ضوء استراتيجية الوزارة ممثلة للحكومة المصرية للمساهمة في خفض معدلات البطالة في جميع محافظات الجمهورية.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة بدء قبول طلبات الراغبين لشغل 94 فرصة عمل في مجال هندسة الاتصالات وصيانة شبكات المحمول للحاصلين على بكالوريوس الهندسة والدبلومات المتوسطة، خبرة ودون، وذلك من اليوم الأربعاء وحتى استيفاء العدد، والرواتب تبدأ من 2400 جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي وأماكن إقامة للمغتربين وحوافز شاملة وتدرج وظيفي.

رواتب تبدأ من 2400 جنيه مع توفير تأمين صحي واجتماعي وإقامة للمغتربين

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنَّ هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل، خاصة على وظائف المستقبل والتحول الرقمي في ظل رؤية مصر 2030.

وأوضح وزير القوى العاملة أنَّ الوظائف المطلوبة هي: 35 مهندس اتصالات و24 فني تبريد وتكييف و30 فني أبراج المحمول و5 فنيين مولدات مع توفير تأمين صحي واجتماعي وأماكن إقامة للمغتربين وحوافز شاملة وتدرج وظيفي.

إرفاق السير الذاتية عبر البريد الإلكتروني

وعلى الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مقر شركة «أوبريت آي سي تي» للاتصالات وصيانة شبكات المحمول عنوانها: برج معمار المرشدي الدور الرابع بجوار كوبري زهراء المعادي طريق الأوتوستراد بالقاهرة، أو التواصل هاتفياً على الرقم 01225042415، أو إرسال السيرة الذاتية للشركة عن طريق البريد الإلكتروني dropyourcv@ opera8ict.com.

كما يمكن لراغبي التقدم لتلك الوظائف التوجه لديوان عام وزارة القوي العاملة في 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر الإدارة العامة للتشغيل بالدور الرابع من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الـ1 ظهرًا للتقدم للوظائف.