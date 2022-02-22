تفاصيل وظائف وزارة القوى العاملة وكيفية التقديم.. بدأت اليوم

بعد أيام من إعلان وزارة القوى العاملة حاجتها لوظائف جديدة، بدأ اليوم الثلاثاء، تلقي طلبات التوظيف للراغبين في العمل بالوزارة، ويبحث الكثيرون عبر محركات البحث عن تفاصيل الوظائف.

وتستعرض «الوطن»، فيما يلي تفاصيل وظائف القوى العاملة:

كيفية التقديم على وظائف القوى العاملة

يتم تجهيز الأوراق وتقديم الطلبات للموارد البشرية والأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة القوى العاملة، وذلك في 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر الدور العاشر.

ووفق المعلن عنه يتم قبول الطلبات حتى 24 مارس المقبل، يوميا من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولن تقبل الطلبات التي ترد قبل النشر أو بالبريد أو بعد الموعد المحدد.

شروط وظائف القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، منذ عدة أيام، بعض فرص العمل، منوها عن حاجة الوزارة لشغل ما يقرب من 39 وظيفة.

ومن ضمن الوظائف التي أعلنت وزارة القوى العاملة حاجتها لشغلها، بعض الوظائف القيادية من الدرجة العليا، بالإضافة إلى وظيفة مدير عام بالديوان العام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا، ويشترط في المتقدمين أن يكونوا من ذوي الكفاءات والخبرة المتميزة والمؤهلة علميا.

لابد أن يكون المتقدم للحصول على وظائف وزارة القوى العاملة مستوفيا لكافة شروط شغل الوظيفة المعلن عنها، وأن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وكافة إنجازاته السابقة من عمله، كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على الدورات التدريبية المتطلبة لشغل الوظائف المتقدم لها.

ومن ضمن الشروط أيضا التي يجب توافرها في المتقدم، أن يقدم مقترحا شاملا يوضح فيه خططه لتطوير الوحدة التي يعمل بها أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل، وأن يكون المقترح المقدم له أهداف محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق، وتشتمل على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.