الأرصاد تحذر المواطنين من تغيير الملابس الشتوية.. طقس متقلب لمدة 3 أيام

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد حالة من عدم الاستقرار، بسبب تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا وعلى سطح الأرض سيعمل على ارتفاع درجات الحرارة بكافة مناطق الجمهورية، خلال النهار مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب مناطق الجمهورية.

فرص هطول الأمطار مساء

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ سرعة الرياح تتراوح بين 30 و40 كيلو متر في الساعة، موضحة أن المنخفض الجوي سيتحرك باتجاه شرق البلاد، وتبدأ فرص هطول الأمطار خلال ساعات المساء لتؤثر على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، وهي أمطار متفاوتة الشدة تختلف من محافظة لمحافظة وقد تكون رعدية أحيانا.

أمطار القاهرة الكبرى ستكون خفيفة

وأكدت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ أمطار القاهرة الكبرى ستكون خفيفة وتؤثر على القاهرة خلال ساعات المساء، موضحة أن درجات الحرارة سترتفع خلال ساعات النهار، ومع دخول الليل ستنخفض درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية والطقس سيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وكشفت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات النهار غدا بنحو 6 درجات مقارنة باليوم، وغدا سنشعر بالأجواء الشتوية ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة مئوية، بانخفاض 6 درجات عن اليوم مع استمرار نشاط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية غدا، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وإثارة الرمال والأتربة، ووجود فرص لسقوط الأمطار التي ستكون متفاوتة الشدة من محافظة لمحافظة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد تمتد الأمطار لبعض مناطق شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وحذرت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من الانخداع بالطقس خلال فترات النهار وتغيير الملابس، مشددة على ضرورة الالتزام بالملابس الشتوية خصوصا مع الفارق الكبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار الذي يصل لـ10 درجات.

حالة عدم الاستقرار تستمر حتى يوم الجمعة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة عدم الاستقرار تستمر حتى يوم الجمعة وبدءا من يوم السبت سنشعر بتحسن بالأحوال الجوية وتعود درجات الحرارة للاعتدال مرة أخرى وتكون الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبورة المائية.