«الأرصاد»: أمطار متفاوتة الشدة ورياح مثيرة للأتربة تبدأ من مساء الغد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ غدا الأربعاء، سيشهد استقرار الأحوال الجوية خلال ساعات النهار، كما سيكون هناك استقرار في درجات الحرارة، وتبدأ التقلبات الجوية من مساء الغد مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من مساء غدٍ الأربعاء، ستتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، قادم على سطح الأرض، وهو منخفض بارد يأتي من جنوب أوربا، ويحمل كتل هوائية رطبة على سطح الأرض، وسنشهد حالة من التقلبات الجوية تبدأ من غرب البلاد، وتمتد للمحافظات، وحالة عدم الاستقرار ستستمر حتى مساء الجمعة المقبل، لمدة 3 أيام متواصلة، ويبدأ التحسن نسبيا صباح السبت المقبل.

وأضافت «غانم»، في تصريح خاص لـ«للوطن»، أن البلاد ستشهد تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة تبدأ من السواحل الغربية للبلاد، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تمتد إلى جميع محافظات الوجه البحري، والمطلة على البحر المتوسط، لافتة إلى أن الأمطار تكون متفاوتة الشدة من محافظة لأخرى، وأنّ المحافظات الساحلية ستتأثر بهذا المنخفض وفقا لخرائط الطقس.

وأشارت إلى أنّ الأمطار قد تمتد لمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وتكون خفيفة، بخلاف المحافظات الساحلية، ولن تصل إلى محافظات الصعيد، مؤكدة تسجيل انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة بداية من الخميس المقبل، وسيكون الفرق بين درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس ما بين 4 و5 درجات، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب مناطق الجمهورية، وهذا ما سيزيد الإحساس ببرودة الطقس.