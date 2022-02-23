الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة بالمحافظات وأمطار رعدية على الوجه البحري

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، تأثر البلاد منذ ساعات الصباح الأولي، برياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم، أنّ الرياح المثيرة للرمال والأتربة، ستؤثر على مناطق متفرقة من شمال البلاد وشمال الصعيد، ومناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، خاصة الأماكن المفتوحة، والمدن الجديدة، وحذرت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من الخروج وحثتهم على البقاء في المنازل، كما حذرت قائدي السيارات على الطرق السريعة من تدني الرؤية الأفقية.

وأكدت الهيئة أنّ نشاط الرياح سيعمل على رفع درجات الحرارة، خلال ساعات النهار حيث تسجل القاهرة 23 درجة مئوية، وتصل إلى 28 درجة جنوب البلاد.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنّ بداية ساعات الليل ستشهد دخول كتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا للسواحل الغربية للبلاد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على شمال الوجه البحري، وتكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا، ومع تقدم ساعات الليل ستتقدم الكتلة الباردة للداخل، ما يترتب عليه انخفاض في درجات الحرارة يتراوح ما بين 3 و5 درجات.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة 23- 10

الإسكندرية 22- 11

وادي النطرون 22- 11

طنطا 22- 12

شبين الكوم 23 - 11

دمنهور 22- 12

بلطيم 21- 11

مطروح 22- 11

السلوم 20- 10

سيوة 24- 08

بورسعيد 24- 12

دمياط 23- 11

الزقازيق 23- 11

المنصورة 22- 10

الإسماعيلية 24- 10

السويس 24- 11

العريش 23- 10

رفح 22- 09

رأس سدر 23- 12

نخل 23-04

نويبع 25-15

طابا 22- 13

كاترين 20- 04

الطور 24-11

شرم الشيخ 25-15

الغردقة 25- 14

مرسى علم 26- 12

الفيوم 24- 09

بني سويف 25-08

المنيا 25-08

أسيوط 25- 07

سوهاج 26 -08

قنا 27- 09

الأقصر 27- 09

أسوان 28- 10

إدفو 28-11

أبو سمبل 26-11

الوادي الجديد 28- 06

شلاتين 27- 12

أبو رماد 26- 13

حلايب 24- 13

رأس حدربة 25- 14