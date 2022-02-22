الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية وثلج ورياح وأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود تقلبات في الأحوال الجوية، خلال الأيام الثلاثة القادمة، إذ تتأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من جنوب أوروبا، مصحوبا بأمطار متفاوتة الشدة وحبات البرد.

طقس الأربعاء سقوط أمطار رعدية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تأثر مصر بمنخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا، وهو منخفض بارد، ما يترتب عليها تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة منذ مساء اليوم، يصحبها سقوط الأمطار الرعدية المصحوبة بحبات البرد، من أقصى السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، حيث تشهد محافظة مطروح والسلوم سقوط امطار متفاوتة الشدة، تمتد الى الداخل مع تقدم ساعات الليل، وقد تمتد الى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، ومدن القناة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح الجنوبية والغربية المثيرة للأتربة على السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

طقس الخميس 24 فبراير

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار تأثرنا بالمخفض الجوي البارد، حيث يستمر سقوط الأمطار المتوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد للقاهرة ومدن القناة وسيناء، وخليج السويس وقد تمتد خفيفة على محافظات شمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الى انخفاض في درجات الحرارة لتصل إلى 18 درجة، على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، و16 درجة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومحافظات الوجه البحري، حيث يسود طقس مائل للبرودة طول ساعات النهار وشديد البرودة ليلا، مع استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية، واستمرار نشاط الرياح على القاهرة ، ومناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما يسود طقس غائم جزئيا على كل محافظات الجمهورية.

طقس الجمعة 25 فبراير

ويستمر يوم الجمعة 25 فبراير سقوط الامطار ما بين متوسطة وخفيفة على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بين 2-4 درجات، يسود طقس مائل للبرودة، على السواحل الشمالية والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ودافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 22 درجة مئوية.

وتزداد فترات سطوع الشمس على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وعودة ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح الأولي، ووجود رياح جنوبية غربية بشكل متقطع على معظم محافظات الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي25، والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20والصغرى 098

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 24 فبراير:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 23، والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 فبراير:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.