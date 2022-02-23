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استمرار التوتر في إقليم دونباس.. قصف واستهداف وسلسلة انفجارت

كتب:

رؤى ممدوح
10:23 ص | الأربعاء 23 فبراير 2022
آثار القصف الأوكراني على الانفصاليين

آثار القصف الأوكراني على الانفصاليين

لا تزال الهجمات الأوكرانية على جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان الانفصاليتين مستمرة، إذ أعلن قادة الانفصاليين أنّ الجيش الأوكراني استهدف المناطق والبنايات السكنية بالجمهوريتين، كما شهدت منطقة دونباس قصف متواصل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في ساعة متأخرة من يوم أمس الثلاثاء، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

قصف أوكراني متواصل على الانفصاليين 

وكان المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، قد أفاد بوقوع ووقع هجوم إرهابي في محطة انطلاق الترمواي في الجمهورية، وقال المتحدث باسم المكتب التمثيلي: «خلال اليوم الماضي في 22 فبراير 2022، قامت التشكيلات المسلحة الأوكرانية بـ114 انتهاكًا لنظام وقف إطلاق النار وجرى استخدام الأسلحة الثقيلة».   

انفجارات متتالية في لوغانسك

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تمّ سماع دوي انفجارات متتالية وقوية قرب خط المواجهة بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا، إذ أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة «فرانس برس»، تلك الانفجارات، وقالت الوكالة إنَّ الانفجارات وقعت في منطقة شاستيا، الخاضعة لسيطرة القوات الانفصالية في منطقة لوغانسك الشعبية والتي اعترف بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء يوم الاثنين الماضي.

يُشار إلى أنّ حدة التوترات في إقليم دونباس قد ازدات بعد اعتراف موسكو باستقلال الانفصاليين عن أوكرانيا، إذ أبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل القوات الأوكرانية. 

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