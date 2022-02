استمرار التوتر في إقليم دونباس.. قصف واستهداف وسلسلة انفجارت

لا تزال الهجمات الأوكرانية على جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان الانفصاليتين مستمرة، إذ أعلن قادة الانفصاليين أنّ الجيش الأوكراني استهدف المناطق والبنايات السكنية بالجمهوريتين، كما شهدت منطقة دونباس قصف متواصل من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في ساعة متأخرة من يوم أمس الثلاثاء، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

وكان المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، قد أفاد بوقوع ووقع هجوم إرهابي في محطة انطلاق الترمواي في الجمهورية، وقال المتحدث باسم المكتب التمثيلي: «خلال اليوم الماضي في 22 فبراير 2022، قامت التشكيلات المسلحة الأوكرانية بـ114 انتهاكًا لنظام وقف إطلاق النار وجرى استخدام الأسلحة الثقيلة».

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تمّ سماع دوي انفجارات متتالية وقوية قرب خط المواجهة بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا، إذ أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة «فرانس برس»، تلك الانفجارات، وقالت الوكالة إنَّ الانفجارات وقعت في منطقة شاستيا، الخاضعة لسيطرة القوات الانفصالية في منطقة لوغانسك الشعبية والتي اعترف بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء يوم الاثنين الماضي.

VIDEO: Sound of bombing heard near Ukraine frontline.



Shchastya is located between Kyiv-controlled territories and the self-proclaimed republic of Lugansk.



Kyiv has warned Russia's recognition of the breakaway regions heralds "further military aggression" against Ukraine pic.twitter.com/De7clE1M5F