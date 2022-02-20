القوات الأوكرانية تقصف 3 مستوطنات في «دونباس» شرقي البلاد

قالت سلطات جمهورية «دونيتسك الشعبية»، المعلنة من جانب واحد، جنوب شرقي أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت 3 مستوطنات في «دونباس» شرقي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكال انباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضحت بعثة دونيتسك بالمركز المشترك للرقابة والتنسيق حول نظام وقف إطلاق النار، اليوم الأحد، إن قوات كييف قصفت 3 مستوطنات في جنوب شرق أوكرانيا، باستخدام قذائف عيار 120 ملم تحظرها اتفاقيات مينسك.

«كييف» تطلق 20 قذيفة من عيار 120 ملم في مستوطنتي: كوموناريفكا وستاروميكاهيليفكا

وأضافت البعثة، أن كييف أطلقت ما مجموعه 20 قذيفة من عيار 120 ملم في مستوطنتي: كوموناريفكا وستاروميكاهيليفكا، كما أطلقت 25 قذيفة عيار 122 ملم على مستوطنة بيتريفسكي.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أطلع على تطورات الأوضاع حول الوضع في أوكرانيا بشكل منتظم.

وأضافت ساكي، أن بايدن سيناقش الوضع في أوكرانيا خلال اجتماع مع مجلس الأمن القومي، اليوم الأحد.

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» في بيان، إن روسيا قد تشن هجوما ضد أوكرانيا في أي وقت.

وفي سياق متصل، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن الاتحاد الأوروبي أدان قصف أهداف مدنية في شرقي أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي يدين استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي للمناطق المدنية

وقال بوريل في بيان، إن الاتحاد الأوروبي يدين استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي للمناطق المدنية في انتهاك واضح لـ«اتفاقيات مينسك» والقانون الدولي، واشار المسؤول الأوروبي، إلى أن مزاعم المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في دونيتسك ولوهانسك بشأن هجوم محتمل من قبل أوكرانيا ليس لها أساس.

وأوضح بوريل، أن العدوان على أوكرانيا سيكون له عواقب واسعة النطاق ووخيمة على روسيا، داعيا، موسكو إلى وقف التصعيد. واشار المسؤول الأوروبي، إلى أن الاتحاد يدعم بشكل غير مشروط سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا.

«الإليزيه»: ماكرون سيتحمل أي مخاطر للحفاظ على الاستقرار والسلام في أوروبا

وفي سياق متصل، قالت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يبذل قصارى جهده لتجنب اندلاع صراع كبير في أوكرانيا.

وأضافت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إن ماكرون سيتحمل أي مخاطر للحفاظ على الاستقرار والسلام في أوروبا، مضيفة: «إذا تطلب ذلك زيارة مرة أخرى (إلى روسيا) ، فإنه (ماكرون) سيفعل ذلك».