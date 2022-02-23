تفاصيل أزمة مؤلف مسرحية ألم المعلم يعلم: ازدراء ديني وشكوى وفصل من العمل

يبحث كثيرون عبر محرك البحث جوجل عن اسم مؤلف مسرحية ألم المعلم يعلم، بعد صدور حكم قضائي بفصله من عمله بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، أحد قطاعات وزارة الثقافة لاتهامه بالسخرية من إسراء النبي وازدراء الدين الإسلامي والإساءة لزوجات النبي في مسرحية «ألم المعلم يعلم» من تأليفه فضلًا عن الإساءة لنبي الله عيسى وأمه العذراء ونشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

مؤلف مسرحية ألم المعلم يعلم

وأكّدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك في حكمها الصادر أمس الأول أنَّ «فصل مؤلف مسرحية ألم المعلم يعلم من المهنة جزاءً وفاقاً وعدلاً وقسطاساً ليذوق الطاعن وبال أمره، ويكون عبرة لمن تسول له نفسُه ارتكاب ازدراء الأديان أيا كان موقعه، وأن من يزدري الدين ليس له الاحتماء بحرية الاعتقاد أو حرية التعبير تحت ستار مضلل من الدين لإثارة الفتنة».

ومؤلف مسرحية ألم المعلم يعلم هو الفنان شادي محمد محمود صالح مكرم، تعود بداية الأزمة الخاصة به إلى عام 2017، إذ نشر المؤلف على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مسرحية من تأليفه تحت اسم «ألم المعلم يعلم» تضمنت ألفاظًا وعبارات تنطوي على ازدراء الإسلام وسخر من إسراء النبي والحث على الفتنة الطائفية والإساءة لزوجات النبي محمد «عليه الصلاة والسلام» بل وأساء لنبي الله عيسى وأمه البتول.

وأشارت المحكمة إلى أنَّ الثابت بالأوراق أنَّ زملاء الفنان شادي محمد محمود صالح مكرم مؤلف مسرحية ألم المعلم يعلم تقدموا بشكواهم إلى رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ضد الطاعن بسبب التجاوزات المسيئة الصادرة منه التى وصلت إلى ازدراء الأديان والهجوم على شخص النبي الكريم محمد حيث نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المسرحية المذكورة من تأليفه بعنوان ألم المعلم يعلم وعلى الصفحة الخاصة بنقابة المهن التمثيلية تتضمن تجاوزات دينية في حق الرسول الكريم.

كما تقدم 26 فنانًا من أعضاء نقابة المهن التمثيلية بشكوى مماثلة عن ذات الموضوع إلى نقيب المهن التمثيلية ضد الطاعن باعتباره عضوًا بالنقابة لما ارتكبه من ازدراء الأديان يستهزئ فيها باَل بيت النبي محمد، والدين المسيحي من خلال مشهد نشره على الصفحة الرسمية للنقابة مما يحدث فتنة بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم من فئات الشعب.

كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة في الطعن رقم 104500 لسنة 65 قضائية عليا بحكمها السابق بفصل الطاعن شادي محمد محمود صالح مكرم، من عمله كفنان بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة من الخدمة.