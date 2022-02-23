مواعيد آخر نوات الشتاء 2022.. أبرزها السلوم والحسوم

يبحث المواطنون عن مواعيد النوات في الإسكندرية، حيث تشهد المحافظة تقلبات جوية وهطول أمطار طوال فصل الشتاء، كما تشهد نوات ساخنة في الصيف، وأحيانا تكون محملة بالرياح والأتربة، أبرزها نوة المكنسة والفيضة الكبرى والسلوم وغيرها، لذا يزداد البحث عن آخر نوات الشتاء هذا العام 2022، لأخذ الاحتياطات وتجنب الخروج من المنزل قدر الإمكان.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي مواعيد آخر نوات الشتاء عام 2022 ومدة استمراراها، وباقي النوات في العام، وفق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العام لميناء الإسكندرية، وذلك على النحو التالي:

نوة السلوم

تبدأ نوة السلوم في الإسكندرية يوم الثاني من مارس، وتكون مصحوبة برياح جنوبية وغربية وتستمر الأمطار يومين.

نوة الحسوم

وتكون نوة الحسوم في 9 مارس وتستمر 7 أيام، ويصاحبها رياح جنوبية غربية وأمطار.

نوة الشمس الكبيرة

وتبدأ في 18 مارس من كل عام نوة الشمس الكبيرة وتكون مصحوبة برياح شرقية وأمطار غالبًا.

نوة العوة وبرد العجوزة

وبعد نوة الشمس الكبيرة تأتي نوة العوة وبرد العجوزة في يوم 24 مارس، وتستمر لمدة 6 أيام، وتكون مصحوبة رياح شرقية، ممطرة غالبًا.

نوة الخماسين

تبدأ نوة الخماسين يوم 23 أبريل، وتستمر لمدة يومين، وتكون هذه النوة ساخنة ومصحوبة برياح شرقية، وتشهد أتربة في أحيان كثيرة.

نوة رياح النقطة

وفي يوم 18 يونيو تبدأ نوة رياح النقطة، وهي نوة ساخنة مصحوبة برياح شرقية.

نوة رياح الصليب

وفي يوم الـ30 من سبتمبر، تأتي نوة رياح الصليب على المحافظة وتستمر لمدة 3 أيام، يصاحبها رياح غربية.

نوة رياح الصليب

وتأتي في 20 أكتوبر نوة رياح الصليب وتستمر 3 أيام، وهي غير ممطرة وتكون مصحوبة برياح غربية.

نوة المكنسة

وهي من أبرز النوات الشديدة التي تشهدها الإسكندرية وتبدأ 16 نوفمبر، وتستمر لمدة 4 أيام، وتكون مصحوبة برياح شمالية غربية تكنس البحر، وتشهد أمطار غزيرة.

نوة باقي المكنسة

وهي آخر النوات في العام، وتبدأ في 22 نوفمبر، وتستمر 4 أيام، وتكون ممطرة، ويصاحبها رياح جنوبية غربية.