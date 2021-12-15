«التميز التكنولوجي» بالإنتاج الحربي يستقبل وفد وكالة الفضاء المصرية

استقبل الدكتور مهندس، إيهاب أبو بكر محمود السحيلي، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، التابع لوزارة الإنتاج الحربي، الدكتور مهندس محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والوفد المرافق له، اليوم، بمقر المركز بمدينة السلام.

استهل رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي اللقاء بالترحيب بوفد وكالة الفضاء المصرية، لافتاً إلى أنّ اللقاء يأتي في ضوء حرص وزارة الانتاج الحربي على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات بالدولة كما يأتي في إطار الخطط الطموحة لمركز التميز العلمي والتكنولوجي للمساهمة الفعالة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية.

تبادل الخبرات والمهارات والكفاءات الهندسية

ووفقا لبيان صحفي، أوضح «السحيلي»، أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتوفرة لدى الجانبين، مؤكداً أهمية التعاون الوثيق والبناء مع وكالة الفضاء المصرية، بهدف تبادل الخبرات والمهارات والكفاءات الهندسية والعلمية والبشرية وتعزيز سبل التعاون المستقبلي وتفعيل الشراكة والمسؤولية المجتمعية وكذلك تقديم الدعم فى مجال التحول الرقمي وكافة الخدمات التكنولوجية.

ولفت إلى حرص المركز على تبادل التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملات الأجنبية وبالتالي تعزيز الاقتصاد القومي ككل، مشيرًا إلى أن مركز التميز العلمي والتكنولوجي يسعى إلى توفير كافة الإمكانات المتاحة للتعاون مع وكالة الفضاء المصرية لصالح تصنيع الأقمار الصناعية وتنفيذ أنشطة برنامج الفضاء المصري وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة .

إمكانات وزارة الإنتاج الحربي هي الظهير الصناعي للدولة

من جانبه أشاد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، بالإمكانات المتوفرة لدى وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الظهير الصناعي للدولة، مشيداً بالثقة المتبادلة بين الجانبين مؤكداً وجود تعاون وثيق بين الوكالة ومركز التميز العلمي الذي بدأ منذ فترة طويلة من خلال عقود مشتركة بين الجانبين، معرباً عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون المشترك المثمر خلال الفترة المقبلة في العديد من المجالات من خلال اتفاقيات التعاون المشتركة.