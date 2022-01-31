«وكالة الفضاء»: نعمل على بناء أكبر مركز تجميع أقمار صناعية بالمنطقة

قال الدكتور محمد خليل العراقي، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه جرى توقيع مبادرة تنفيذ مشروع «قمر التنمية الإفريقية»، في نوفمبر لسنة 2019، التي أطلقها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إذ جرى توقيع المبادرة مع رؤساء ووفود دول وكالات الفضاء الإفريقية بدول كينيا وأوغندا ونيجيريا وغانا والسودان، فضلا عن العمل على تنمية قدرات بشرية لهذه الدول في شهر أغسطس الماضي لسنة 2021.

وأضاف «العراقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج «اليوم»، الذي يُعرض على قناة «DMC»، أنه خلال الشهر الحالي، جرى بدء العمل الفعلي على قمر التنمية الإفريقية لمراقبة التغيرات المناخية داخل القارة الإفريقية، الذي سيعود بالنفع في المقام الأول على الدول المشاركة عامة في هذا المشروع، كما أن مصر تعمل على بناء أكبر مركز تجميع وتكامل واختبار للأقمار الصناعية في الشرق الأوسط.

عرض نتائج ومخرجات مشروع قمر التنمية الإفريقية خلال الأشهر القادمة

أكد نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن هذا المشروع سيكون نموذجا لدول القارة الإفريقية، التي شرفت مصر باستضافتها في المدينة الفضائية بالقاهرة، وفي انتظار مؤتمر الأطراف الـ«27»، الذي سيعقد خلال شهر نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ، سيجرِ عرض نتائج ومخرجات مشروع قمر التنمية الإفريقية، خلال الأشهر المقبلة.

مصر ستستضيف وكالة الفضاء الإفريقية

وأعلن «العراقي» أن مصر ستستضيف وكالة الفضاء الإفريقية، إذ تسعى مصر للوصول إلى الدول الإفريقية من خلال إقامة مشروعات تكنولوجية متقدمة، لتدريب الكوادر البشرية في هذه الدول، مشيرا إلى أن مصر تعمل على بناء أكبر مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط.