وكالة الفضاء: الطالب يمكنه تطوير البرمجيات بنفسه مع الأقمار التعليمية

علق الدكتور محمد خليل عراقي، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، على تسليم أول 3 أقمار صناعية تعليمية للجامعات، قائلا إنّ هناك إمكانية بأن يطور الطالب برمجيات القمر بنفسه، وأنّ الأقمار الصناعية التعليمية، تخدم محور من أهم محاور برنامج الفضاء الوطني، وهو محور بناء القدرات البشرية في تكنولوجيا وعلوم الفضاء، موضحًا أن المتخصصين أطلقوا أقمار صناعية في الفضاء، خلال عام 2019، بواقع 2 قمر صناعي بحجم متناهِ الصغر.

خبرة الأقمار متناهية الصغر

وأضاف عراقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» على قناة DMC: «من خلال الخبرة التي اكتسبناها من إطلاق الأقمار متناهية الصغر، قررنا إطلاق 3 أقمار صناعية تعليمية، تكون نواة لمعامل تكنولوجيا الفضاء بالجامعات المصرية، وتأهيل طلاب الجامعات على استخدام هذا النوع من التكنولوجيا».

وتابع نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: «تمّ عمل عقد بين وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتمويل هذا المشروع، الذي سيمد نحو 32 كلية، حيث سيغطي كليات الهندسة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات بما يمثل 25 جامعة مصرية".

تفاعل الطالب مع الأنظمة الفرعية للقمر الصناعي

وواصل: «في حضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد القوصي، جرى تسليم أول 3 أقمار لجامعة عين شمس وجامعة حلوان والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، بهدف بناء كوادر بشرية في علوم وتكنولوجيا الفضاء، حتى يتعرف الطالب على الأنظمة الفرعية للقمر الصناعي، وكيف يتواصل مع المحطة الأرضية ويحصل على الصور وينقلها للمحطة وكيف يحدث التحكم في القمر، وهناك إمكانية بأن يطور الطالب برمجيات القمر بنفسه».