ارتفاع أسعار سيارات «أستون مارتن» عالميا العام الجاري

قالت شركة السيارات البريطانية «أستون مارتن»، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها خفضت من خسائرها السنوية في عام 2021، مع ارتفاع المبيعات هذا العام، متوقعة مزيدا من التحسينات هذا العام مع إطلاق نماذج سيارات جديدة أكثر ربحية وخطط لرفع الأسعار في جميع أنحاء العالم.

مبيعات أكثر رغم الاضطرابات

توقعت «أستون مارتن»، زيادة المبيعات مرة أخرى في عام 2022، على الرغم من الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد العالمية التي رافقت جائحة كورونا، وأن يتم شحن ما بين 75 و90 سيارة فالكيري في عام 2022، مضيفة أنها تخطط لإطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل في عام 2025، واعتبارا من عام 2026، سيكون لجميع خطوط السيارات الجديدة خيار كهربائي.

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وتابعت: «لقد نجحنا في تحويل نموذج التشغيل الخاص بنا إلى نموذج العلامة التجارية فائقة الأداء، مع طلب العملاء قبل العرض بكثير، وأول مركبتين جديدتين أنتجتهما الشركة سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فاخرة، وV12 Vantage، سيارة رياضية قوية سيتم إطلاقهما هذا العام».

الاستعانة بتكنولوجيا مرسيدس

ذكرت شركة السيارات البريطانية، أنها بدأت في دمج التكنولوجيا من شركة «مرسيدس - بنز» المساهمة، التي زادت حصتها في شركة صناعة السيارات المتعثرة في عام 2020، مشيرة إلى أنه لا توجد حاليا أي خطط لإصدار أسهم إضافية لشركة صناعة السيارات الألمانية حتى أوائل عام 2023.

وأعلنت عن خسارة تشغيلية قدرها 76.5 مليون جنيه إسترليني (104 ملايين دولار) لعام 2021، مقابل 323 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

وكانت الشركة، قد صرحت في فبراير الماضي، بأن أرباحها الأساسية لعام 2021 تأثرت بالتأخير في شحنات سيارتها الرياضية محدودة الإصدار فالكيري.