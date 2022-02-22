«مرسيدس» تعلن موعد إنتاج السيارات الكهربائية وفئات EQE

تتوقع شركة «مرسيدس بنز»، إنتاج سيارات كهربائية حصريا بحلول 2025 مستبعدة بناء مصانع للسيارات الكهربائية فقط، وبدلا من ذلك ستحافظ على مرونة خطوط الإنتاج، بما يتماشى مع متطلبات السوق.

وقال رئيس الإنتاج يورج بورزر، في مقابلة مع «رويترز»، إنّ شركة صناعة السيارات تتوقع أن تتحول بعض خطوط الإنتاج داخل المصانع بالكامل إلى الكهرباء في وقت أقرب، موضحاً أن بناء مصنع جديد بالكامل للسيارات تعمل بالبطاريات يستغرق وقتاً.

أضاف رئيس الإنتاج: «سيكون لدينا بالتأكيد بعض الخطوط التي تنتج السيارات الكهربائية فقط في السنوات القليلة المقبلة، ونرى أيضًا مصانع بأكملها تتحول إلى الكهرباء في الوقت الراهن».

تكيف كهربائي للسيارة للفئة E لتعزيز المبيعات

وستطلق شركة صناعة السيارات الفاخرة إنتاجها من طراز EQE، الذي تم الكشف عنه في سبتمبر الماضي في معرض بريمن، وتراهن مرسيدس على الطراز، ويتميز بتكيف كهربائي للفئة E بمدى ذروة يصل إلى 660 كم؛ لتعزيز مبيعات وحدة المركبات الكهربائية.

كانت 2.3% فقط من مبيعات سيارات مرسيدس-بنز العام الماضي عبارة عن سيارات تعمل بالبطاريات الكهربائية، وارتفعت إلى 11% بما في ذلك السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، والتي تحتوي على محرك وبطارية.

تشكل السيارات الكهربائية والهجينة 50% من المبيعات خلال 3 سنوات

واعتبارًا من عام 2025، تتوقع أن تشكل السيارات الكهربائية والهجينة 50% من المبيعات، مع توقع أن تمثل السيارات الكهربائية بالكامل معظم ذلك الإنتاج.

وقال مسؤول الإنتاج في الشركة الألمانية، إنّه في المستقبل القريب، يمكن تجميع البطاريات والإنتاج بالقرب من مصانع السيارات مع تطور تصميم المركبات لدمج البطارية بشكل أوثق في السيارات المنتجة حديثاً.