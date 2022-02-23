مدبولي: توجيهات رئاسية بدفع عجلة التنمية في شرم الشيخ وسيناء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة جنوب سيناء، بشأن دعم المحافظة في تنفيذ وإنشاء وتجهيز قرية التراث البدوي بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، ووقع البروتوكول، نيڨين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

رئيس الوزراء: شرم الشيخ من أهم المناطق السياحية في العالم

وأكد رئيس الوزراء، أنّ توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستمرار في دفع عجلة التنمية في منطقة شبه جزيرة سيناء بصفة عامة، ومدينة شرم الشيخ بصفة خاصة، من منطلق أنّ المدينة تحظى بمقومات سياحية متميزة، وتعد من أهم المناطق السياحية على خريطة السياحة العالمية في مختلف المجالات السياحية؛ الترفيهية، والبيئية، والعلاجية، والدينية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ توقيع البروتوكول يأتي استكمالا للتعاون المستمر مع جنوب سيناء، للنهوض بالمحافظة وسكانها في مختلف المجالات، مشيرة إلى أنّ الوزارة تعتزم المشاركة في تنفيذ أعمال تطوير مدينة شرم الشيخ المزمع إقامتها، في ضوء ما يوليه الرئيس للمدينة من أولوية في أعمال التطوير والتجميل، كي تظهر بالمظهر اللائق بمكانتها على مستوى العالم.

التضامن: سنشارك في تحمل أعباء إنشاء قرية التراث البدوي بمضمار هجن شرم الشيخ

وفي هذا الإطار، نوّهت الوزيرة بأنّ وزارة التضامن الاجتماعي ستشارك في تحمل أعباء تكلفة إنشاء قرية للتراث البدوي بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ، في ظل اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث البدوي وتدريب السكان على الحرف التراثية.

محافظ جنوب سيناء: استعدادات لاستضافة مؤتمر التغير المناخي في نوفمبر المقبل

من جانبه، أشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنّ إنشاء وتجهيز قرية التراث البدوي بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ وفقا للبروتوكول، يأتي في إطار تطوير المدينة وإقامة منشآت بما يتوافق مع طابع المحافظة والمدينة البدوي الخاص، وحتى تظهر بما يليق بمكانتها ومكانة الدولة المصرية أمام العالم، إضافة إلى أنّ سياحة المؤتمرات تعتبر من أهم المجالات السياحية بشرم الشيخ، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة مؤخرا، وفي ضوء الاستعدادات التي تجري حاليا لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر الأمم المتحدة لـ التغير المناخي Cop27 في نوفمبر المقبل.

وأكد اللواء خالد فودة، أنّه وفقا للبروتوكول، سيتم تنفيذ الأعمال المزمع إقامتها لتطوير المدينة وإقامة قرية التراث البدوي طبقا للاشتراطات البيئية، على أن يتم التنفيذ بمعرفة إحدى الجهات المختصة، وسيتم مراعاة الالتزام بوضع جدول زمني للانتهاء من تلك الأعمال خلال المدة المحددة.