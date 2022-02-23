فتاة تلقي بنفسها من الطابق الثالث في الغردقة.. حاولت إنهاء حياتها

حاولت فتاة في العقد الثاني من العمر الانتحار، من خلال إلقاء نفسها من الطابق الثالث بإحدي العمارات السكنية بمنطقة ذهبية بمدينة الغردقة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الفتاة إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

محاولة انتحار فتاة في الغردقة

وتلقى اللواء محي سلامه مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء أشرف البيلي مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقي نقطة قسم شرطة مستشفى الغردقة العام بلاغا بمحاولة انتحار فتاه تدعى «م. ح»، 15 عاما، بإلقاء نفسها من الطابق الثالث من عمارة سكنية بمنطقة ذهبية بمدينة الغردقة.

حالة الفتاة مستقرة وتخضع للعلاج

وعلى الفور توجهت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة الغردقة لجمع التحريات اللازمة حول الواقعة، وأخذ أقوال الفتاة التي ترقد في مستشفى الغردقة العام تحت العلاج.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الغردقة العام، بأن الفتاة أصيبت بجرح قطعي في الرأس، وكسر مفتت بالكاحل نتيجة سقوطها من ارتفاع، وأجريت الإسعافات الأولية، وهي الآن حالتها مستقرة وتم حجزها تحت الملاحظة.

إصابة 7 في حادث تصادم سيارتين بالغردقة

وفي سياق آخر، شهد الطريق الدائري بالغردقة إصابة 7 أشخاص نتيجة وقوع حادث تصادم ملاكي بسيارة نقل على الطريق الدائري الأوسط، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونُقل المصابون لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.