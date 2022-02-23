ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية التعاملات.. مكاسب 709 ملايين جنيه

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.02%، إلى مستوى 11304.62 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.21%، ليستهل الجلسة عند مستوى 1944.06 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة طفيفة 0.02%، مستهلا التعاملات عند مستوى 11304.76 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع 0.17%

صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.17%، عند مستوى 1939.64 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت في وقت كتابة التقرير 69.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 33.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 3622 صفقة، فيما تم التداول على 128 سهمًا، وارتفعت 24 سهمًا فقط، فيما انخفضت 6 أسهم، واستقر 98 سهمًا دون تغيير.

مكاسب رأس المال السوقي 709 ملايين جنيه

بلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم، نحو 709 ملايين جنيه، مسجلة في الوقت الحالي 713.159 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي يختبر مستوى مقاومة 11400 نقطة

يتوقع حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أنه في حالة انخفاض حدة هبوط الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية، تزامنا مع إعلان نتائج الأعمال السنوية لأغلب الأسهم القيادية، التي أظهرت مؤشراتها تحقيق معدلات أرباح مرتفعة، سوف ينعكس إيجابا على مؤشر البورصة الرئيسي، ويدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 11400 نقطة، ثم مستوى المقاومة الثاني عند 11500 نقطة.

المؤشر السبعيني يختبر مقاومة 1960 نقطة

أشار عيد، إلى أنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 EWI»، يتوقع أن يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 1960 نقطة، ثم مستوى المقاومة الثاني عند 2000 نقطة.