رئيس مجلس الدولة: أنجزنا 100% من المهام القضائية خلال العام الماضي

قال المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الـدولة، إنّ الفتاوى والاستشارات القانونية التي تقدم للمجلس لإبداء الرأي فيها، يتم إنهائها أولا بأول لافتا إلى أن حجم الإنجاز بلغ 96٪؜ من الطلبات المعروضة على المجلس، ووصل خلال الآونة الأخيرة إلى 100%، لافتا إلى أن المجلس يمثل بيت الخبرة، وأعلى جهة استفتاء قانوني في مصر.

المراجعة في قسم التشريع أصبحت أسرع

وأضاف رئيس مجلس الدولة، أنّ قسم التشريع المختص بمراجعة القوانين واللوائح الواردة من البرلمان وتكييفها بالشكل القانوني، يرد على جميع الجهات بسرية تامة وسرعة فائقة، وغالبا ما تتم المراجعة في نفس يوم الطلب.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية مجلس الـدولـة تحت عنوان «يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثاني»، لتكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا خلال العام القضائي 2020 / 2021، وعددهم يناهز المائة، ووجه الشكر للقضاة الذين تميزوا في العمل القضائي، وبذلوا مزيدا من الجهد يستحقون عليه الثناء والتكريم.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتكريم شباب القضاة المتميزين فى جميع مستويات ومجالات العمل القضائي.

أقيمت الاحتفالية بحضور المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الخاص، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا.