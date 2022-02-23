مسلسل أبو العروسة الحلقه العشرين.. خروج عايدة على المعاش

شهدت أحداث مسلسل أبو العروسة الحلقة العشرين تطورًا في الأحداث بخصوص «عايدة» التي تجسّد دورها الفنانة سوسن بدر، إذ أنه كان اليوم الأخير لها في عملها لأنّها خرجت على المعاش وتخطت سن الـ60 عاماً.

تفاصيل الحلقة العشرين من مسلسل أبو العروسة

خرجت «عايدة» التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر على المعاش، واحتفل زملائها في العمل بها بمناسبة عيد ميلادها وخروجها على المعاش، كما قررت أسرة عبدالحميد أن تقيم احتفال خاص لها بمنزلها حتى تحسن من الحالة النفسية التي تعيش بها، بعد خروجها من على المعاش.

كما جاء خلال الحلقة الـ20، اتصال هاتفي من الطبيب الخاص بها ليخبرها أنها لن تجري أي جلسات كيماوي مرة أخرى، وأنَّه تمّ شفائها من السرطان، ودخلت عايدة في نوبة بكاء شديدة بسبب سعادتها من الخبر التي تلقته من الطبيب.

عايدة تطلب من ابنتها تفعيل حساب لها على الـ فيس بوك

وطلبت عايدة من ابنتها أن تفعّل لها حسابًا على «فيس بوك» حتى تتغلب على الملل الذي يصيبها بعد الخروج على المعاش، ولكن «عبدالحميد» قرر أن يكون بجوار عايدة ويساندها حتى تخرج من تلك الحالة النفسية.

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة

مسلسل «أبو العروسة 3»، يعرض أسبوعيًا من يوم السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة 8 مساءً، على شاشة «dmc»، وتعاد الحلقات في تمام الساعة 2 صباحًا، والإعادة الثانية تكون 12.30 ظهرًا.

أبطال مسلسل أبو العروسة

والمسلسل من بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومحمود حجازي، وسيد رجب، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، نانسي صلاح، نيرمين الفقي، وكارولين عزمي، ولاء الشريف، ومدحت صالح، ومن تأليف وإخراج هاني كمال، والذي استطاع أن يجمع بين نجوم الصف الأول ويحقق معهما نجاحاً كبيراً.