تأجيل محاكمة ممول بـ«مضارب الشرقية» لاتهامه بالاستيلاء على 652 ألف جنيه

أجلت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها اليوم، محاكمة أحد الممولين بشركة مضارب الشرقية؛ لاتهامه بتربح مبلغ مالي عن طريق الكسب غير المشروع وقيمته حوالي 650 ألف جنيه، لجلسة الشهر المقبل.

محاكمة متهم في قضية كسب غير مشروع

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين على أحمد رجب وسامي محمد مكاوي، وسكرتارية أحمد رمزي.

وتعود أحداث القضية رقم 67 لسنة 2019 شکاوی کسب غير مشروع، والمقيدة برقم 14 لسنة 2021 جنایات کسب غير مشروع، والمقيدة برقم 5603 لسنة 2021 جنايات مركز الحسينية، والمقيدة برقم 186 لسنة 2021 کلي شمال الزقازيق.

التربح والاستيلاء على مبلغ 650 ألف جنيه

وأفادت التحقيقات بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها، حيث اتهمت هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع «محمد ز. ع. ع»، 53 سنة، مقيم بالإسماعيلية، لأنه في غضون الفترة بين عامي 2014 و 2016 بدائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وبصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، وجاوز مجموع معاملاته أكثر من خمسين ألف جنيه مع شركة مضارب الشرقية، حيث استغل تلك الصفة وحصل لنفسه علي کسب غير مشروع مقداره مبلغ 652346 جنيه.

وكانت الشركة وهي إحدى شركات قطاع الأعمال العام تعاقدت مع المشكو في حقه بموجب عقد وكالة بالعمولة لتوزيع علف أسماك من إنتاج الشركة ،حيث التزم المشكو في حقه بموجب هذا العقد بسداد نسبة 50% من قيمة كمية الأعلاف المسلمة إليه قبل الاستلام، وباقي القيمة تُسدد في فترة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الاستلام وهو ما لم يلتزم به المتهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.