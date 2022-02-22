محافظ الشرقية يشدد على مراقبة الأسواق والاستعداد لاستقبال شهر رمضان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان من خلال التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية، لضبط الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددا على ضرورة توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

أسعار مخفضة في رمضان

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور نائبيه الدكتور أحمد عبد المعطي ولبنى عبد العزيز، اللواء محمد أبو شقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية في الشرقية، سعد الفرماوي السكرتير العام، محمد الصافي السكرتير العام المساعد، اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية المستشار العسكري للمحافظة، العميد أسامة غريب مدير إدارة مرور الشرقية، العقيد سامي إسماعيل مدير شرطة المرافق، العقيد محسن القلش رئيس مباحث التموين، مديري المديريات الخدمية والهيئات، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مديري الإدارات النوعية.

وكلف «غراب»، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، بالتوسع في إقامة منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان بأسعار مخفضة عن السوق لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ولمحاربة جشع التجار ولضبط الأسعار، مطالبا بإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وتحرير محاضر لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين.

ووجه محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات على محال الجزارة والأسواق والمطاعم، بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين ومديرية الشؤون الصحية، وتكثيف الحملات على محال بيع الطيور والدواجن الحية، والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من تقديم منتجات صحية وآمنة للمواطنين.