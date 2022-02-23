انطلاق مسح صحي لقياس نسبة التطعيم بلقاح كورونا في جنوب سيناء

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إنه في إطار خطة وزارة الصحة والسكان بضرورة متابعة تطعيم لقاح كورونا المستجد، انطلقت فعاليات المسح الصحي لقياس نسبة تغطية التطعيم بلقاح كورونا المستجد بمحافظة جنوب سيناء.

المسح الصحي

وذكر وكيل وزارة الصحة لـ«الوطن»، أنه جرى تشكيل الفرق الوقائية المسؤولة عن المسح الصحي، للتحرك بكل مدن المحافظة والمرور على المنازل والمؤسسات، للتأكد من تلقي المواطنين للقاح كورونا ومعرفة مدى استجابتهم للتطعيم، والتأكيد على مواعيد الجرعات.

وأشار إلى أن هدف هذه الفرق أيضا، هو توعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاح في حال عدم التطعيم حتى الآن.

وأكدت الدكتورة بسنت الدالي، مدير الترصد بالمحافظة، بدء انطلاق المسح اليوم بمدينة شرم الشيخ، بالمرور على المنازل ومناظرة المواطنين من خلال شهادات تلقي اللقاح التى جري تسليمها للمواطنين بمراكز تلقي اللقاح المختلفة، سواء تم التطعيم بالمحافظة أو خارجها.

%190 نسبة تلقي اللقاح في جنوب سيناء

وأكد الدكتور أيمن رخا، أن أهالي محافظة جنوب سيناء لديهم وعي كبير بأهمية التطعيم، وجري تطعيم نحو 190% من عدد السكان، حيث تلقى أكثر من 200 ألف مواطن جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن البعض حصل علي جرعتين وثلاث جرعات.

وتابع، بأن اللقاح متوافر بالمحافظة، وانه جرى تطعيم طلاب المرحلة الثانوية وطلاب جامعة الملك سلمان.