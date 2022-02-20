مياه الشرب بـ«جنوب سيناء»: تعرضنا لنوة شديدة.. وسنحافظ على كل نقطة

قالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء، إنّ المحافظة تعرضت في فجر اليوم إلى نوّة شديدة على كل مدن المحافظة، موضحةً أن مدينتي دهب وأبو زنيمة نالتا نصيب الأسد من الأمطار، أما بقية المدن فسقطت بها كميات متوسطة من الأمطار.

وأضافت عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج «التاسعة» على القناة الأولى: «هيئة الأرصاد الجوية أبلغتنا بأن فترة الليل ستشهد تجمعات أخرى للمياه، وبعض المدن تستعد لها على غرار أبو زنيمة وندعو الله أن تمر هذه الأمور على خير».

مشروعات ضخمة لتخزين المياه

وتابعت رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري دشنت مشروعات ضخمة في المحافظة لتخزين وتهدئة مياه السيول والأمطار حتى يمكن الاستفادة منها.

وأوضحت: «تم عقد اجتماعات في هذا الأسبوع مع الهيئة الهندسية حتى نحافظ على كل نقطة مياه في سيناء، سواء كانت سيول أو الصرف الصحي المعالجة، من أجل ضخها في المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي».

أمطار غزيرة

شهدت محافظة جنوب سيناء، فجر اليوم السبت، أمطارا غزيرة على أغلب المدن، وتعرضت لرياح قوية وبرق ورعد، حيث سقطت أمطار قوية بالمدن بكميات كبيرة استغرقت ساعات طويلة.

وذكر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة اعتادت على السيول لأنها تضرب شوارعها وطرقها بشكل سنويا، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع السيول بعدة طرق، أهمها رفع الاطماءات من الطرق وغلق الطرق.