هواجس جائحة كورونا تتصدر أجندة قمة العرب للطيران المدني بـ«رأس الخيمة»

تنطلق خلال أيام «قمة العرب للطيران المدني 2022»، تحت شعار «خارطة الطريق للتعافي»، وتناقش القمة هذا العام، ملف صناعة السفر حول عالم ما بعد جائحة كورونا.

«الوطن» تنشر أبرز ملامح النسخة التاسعة 2022 من القمة كالتالي :

1 - من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، ستدفع هذه النسخة نحو تعاون أقوى مع شركاء النجاح بقطاع الطيران المدني، بالإضافة إلى تعزيز الترابط بين قطاعي السياحة والطيران.

2 - تستضيف قمة العرب للطيران نخبة من الخبراء في نسختها التاسعة بمركز «الحمرا الدولي»، للمعارض والمؤتمرات في إمارة رأس الخيمة لمناقشة طريق القطاع نحو التعافي، بداية من 28 من فبراير الجاري، وحتى 2 من مارس المقبل .

تركز القمة هذا العام على سبل التعافي من الجائحة

3 - تركز القمة هذا العام على موضوع «طريق القطاع نحو التعافي»، ومع الزخم المرتفع الذي يكتسبه قطاع الطيران والسياحة حول العالم، وخلال هذه الفعالية المرموقة سيتم التركيز على الفرص والتحديات في طريق القطاع نحو تحقيق النمو، مع تركيز خاص على منطقة الشرق الأوسط، لمناقشة التوجهات والتحديات الإقليمية في قطاع الطيران والسياحة.

4 - انعقاد القمة يؤكد الروابط الوثيقة بين قطاعات السياحة والطيران والضيافة، باعتبارها قطاعات رئيسية للنمو، والتي تمثل دورا فاعلا في انعاش الاقتصادات المحلية بعد الجائحة، وسيناقش الخبراء خلالها أفضل الممارسات والتدابير العالمية التي تم تطبيقها لترسيخ مرونة قطاع الطيران والسياحة.

تحفيز الحوارات الموسعة حول التحديات التي تواجه قطاع الطيران في العالم العربي

5 - من المنتظر أن تصدر القمة، ورقة عمل بعد القمة لتشكل مصدراً موثوقاً للبيانات والرؤى التي تم تبادلها بين المختصين للنهوض بالقطاع، كما تهدف إلى تحفيز الحوارات الموسعة حول التحديات والفرص التي تواجه قطاع الطيران في العالم العربي في الواقع الجديد، وتمثل هذه المبادرة صوتًا جامعًا لقطاع الطيران العربي وتجسد القوة الإيجابية التي تدفع قطاع السياحة والسفر في العالم العربي نحو آفاق جديدة، كما تحمل القمة رسالة مفادها تحسين أوضاع قطاع السياحة والسفر في العالم العربي عبر إطلاق الحوارات البناءة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

القمة تهدف إلى تسليط الضوء على التوجهات والرؤى والفرص لدفع عجلة النمو

6 - تحظى «قمة العرب للطيران»، بإشادات واسعة باعتبارها المنصة الناطقة بقضايا القطاع والملتقى الأمثل للقطاعات الرئيسية الثلاثة المؤثرة في مجال الطيران والسياحة وهي: «القطاع العام، والقطاع الخاص، والمجتمع الإعلامي»، وتمثل القمة مبادرة سنوية متخصصة بالقطاع، تهدف إلى تسليط الضوء على التوجهات والرؤى والفرص التي تدفع عجلة النمو والتطوير المتواصلين لقطاع الطيران والسياحة العربي.