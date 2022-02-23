خالد تاج الدين عن حذف أغنيات عمرودياب: مشكلة بسيطة والكليبات راجعة تاني

حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حذف أغاني الفنان عمرو دياب من «اليوتيوب»، خلال الساعات الماضية، واكتفت القناة بوضع الفيديوهات الخاصة بحفلاته الغنائية التي أحياها في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات.

«خالد تاج الدين» يوضح سبب حذف أغنيات عمرو دياب من اليوتيوب

وعلق الشاعر «خالد تاج الدين»، قائلاً: «قناة الفنان عمرو دياب على يوتيوب بتتظبط و الكليبات كلها راجعه تاني.. مشكلة بسيطة وهتتحل».

حذف أغاني عمرو دياب من اليوتيوب

ووفوجئ الجمهور بحذف الألبومات التي أنتجها عمرو دياب من خلال شركته «ناي»، دون حذف الحفلات الغنائية، وبعض الإعلانات، والأغاني القديمة التي لم تنتجها الشركة الخاصة به، ومن الألبومات المحذوفة: «أحلى وأحلى، ومعدى الناس، وكل حياتي، ويا أنا يا لأ»، وغيرها من الأغاني.

حقيقة اعتزال الفنان عمرو دياب اليوتيوب

وعلى خلفية الواقعة، ترددت أنباء عن اعتزال الفنان عمرو دياب، وقال مصدر مقرب منه لـ«الوطن»، إنّ الفنان لم يعتزل الفن كما تردد خلال الساعات الماضية، ولم يعلم فريقه المساعد السبب الرئيسي وراء حذف الأغاني، فيما أكدت مصادر لـ«الوطن»، أن الفنان حذف الأغاني تمهيدا لإطلاق تطبيق سماعي خاص به يكون مردوده المالي أعلى بعيد عن المنصات العالمية.

آخر أعمال عمرو دياب

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية «خلي الحجر ينطق»، التي طرحها قبل شهر عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ حصدت مليون ونصف مشاهدة، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، وإنتاج شركة ناي، ومن المقرر أن تعود الأغاني مجدداً على اليوتيوب خلال الأيام المقبلة .