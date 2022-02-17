موعد حفل عمرو دياب في الرياض.. ثاني حفلاته في عام 2022

أعلنت الصفحة الرسمية لـ موسم الرياض، عن موعد حفل عمرو دياب في الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم 24 فبراير الجاري، والتي تعد ثاني حفلاته في عام 2022، بعد حفل عيد الحب المقام في مصر.

حفل عمرو دياب في الرياض هو الثاني في 2022

وتطرح تذاكر حفل عمرو دياب في بوليفارد رياض سيتي، بدءا من مساء الغد وتحديدا في الساعة السابعة، وذلك بحسب الصفحة الرسمية لـ موسم الرياض، التي أعلنت عن موعد حفل عمرو دياب.

وحمّست إدارة موسم الرياض جمهور ومحبي الهضبة، لـ حفل عمرو دياب في الرياض، معلقة: «تنتظرنا حفلة مميّزة للفنان عمرو دياب في 24 فبراير في بوليفارد رياض سيتي وتطرح التذاكر غدا في الساعة السابعة مساءً.. خلوكم قريبين.. موسم الرياض».

آخر حفلات عمرو دياب بالسعودية

شارك الهضبة عمرو دياب، مع المطرب العالمي الأمريكي، جاستين بيبر، في إحياء حفل «فورمولا جدة»، في كورنيش مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، بالمشاركة مع الـ«D.J»، العالمي ديفيد جيتا، والهندي سلمان خان، خلال موسم الرياض في أواخر الماضي في 5 ديسمبر2021.

كما شارك الفنان الكبير عمرو دياب، بمهرجان (ميدل بيست) بموسم الرياض أيضا يوم 12 ديسمبر 2021، وكانت آخر حفلات الهضبة في مصر يوم 11 فبراير، للاحتفال بعيد الحب وإحياء حفل ضخم في المنارة، والتي كانت تعد أولى حفلاته لعام 2022.

وأعلن عمرو دياب عن حفل المنارة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بنشر البوستر الخاص بها، وعلق قائلاً: «جاهزين؟! حفلة عمرو دياب في المنارة آرينا يوم 11 فبراير، التذاكر متاحة على تيكيتس مارشيه الهضبة في المنارة آرينا».

وشهد الحفل حضورًا كبيرًا من محبي عمرو دياب، وهذا هو المعتاد دائمًا في حفلات الهضبة في مصر أو خارجها.