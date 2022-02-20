خريطة حفلات النجوم.. عمرو دياب بالسعودية وتامر حسني في الكويت

يستعد عدد من نجوم الفن لإحياء عدد من حفلاتهم الغنائية بعدد من الدول العربية، والترويج لها عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، في الوقت الذي يتواجد فيه عدد من المطربين بالولايات المتحدة الأمريكية، في جولات غنائية بعدد من الولايات أبرزهم راغب علامة، وإليسا، ونجوى كرم، ونوال الزغبي، وعمر كمال.

عمرو دياب

يستعد الهضبة الفنان عمرو دياب، لإحياء حفله الغنائي في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض يوم 24 فبراير من الشهر الجاري، في بوليفارد رياض سيتي.

أصالة

تستعد الفنانة أصالة لإحياء حفلها الغنائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 25 فبراير من الشهر الجاري، بالقرية العالمية في دبي، وكتبت عبر حسابها على «إنستجرام» قائلة: «بحس حالي بهالمكان عمّ غنّي وأنا بينكم».

وتابعت: «رغم إنكم كتار بس بعرف شوف كلّ واحد منكم، بنسى كلّ الدّنيي من الطاقة الحلوة اللي بتخلق بالجو، وبيصير للأغاني معنى تاني، بكلّ الحب واللهفة عم بستنى معكم هالتاريخ لنلتقي بدبي بدولة السّعادة والأمان والجمال وعم بستعد بكلّ فرح للقاءنا القريب».

تامر حسني

ويحيي الفنان تامر حسني، حفله الغنائي يوم 28 فبراير من الشهر الجاري، في دولة الكويت، ضمن فعاليات حفلات «هلا فبراير»، الذي يستقبل كبار نجوم الوطن العربي.

ماجد المهندس

ويستعد الفنان ماجد المهندس، لإحياء حفله الغنائي في دبي يوم 15 مارس من الشهر المقبل، تزامنا مع استعداداته لطرح ألبومه الغنائي الجديد، والذي من المقرر أن يتضمن أغنية للعراق باللهجة العراقية مع الفنان الشاب أحمد العنزي.

ليونيل ريتشي

وتستقبل المملكة العربية السعودية، النجم العالمي ليونيل ريتشي، يوم 18 مارس من الشهر المقبل، وذلك بقاعة مرايا في وادي عشار في محافظة العلا.