حقيقة اعتزال الفنان عمرو دياب بعد حذف أغانيه من «يوتيوب».. مصدر يكشف

يبحث الجمهور بصورة واسعة، خلال الساعات الماضية، عن حقيقة اعتزال الفنان عمرو دياب، بعدما تفاجأ الجمهور باختفاء جميع أغانيه وألبوماته من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومنصتي «أنغامي» و«تيدال» السمعية.

حقيقة اعتزال عمرو دياب

وأوضح مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب لـ«الوطن»، أن الهضبة لم يعتزل الفن كما انتشر خلال الساعات الماضية، وأن إدارة عمرو دياب لم تعلم السبب الرئيسي وراء اختفاء أغانيه.

بينما علمت «الوطن» أن عمرو دياب اتخذ تلك الخطوة، في ظل خطته لاحتكار أغنياته ضمن تطبيق سماعي خاص به، ما سيكون له مردود مالي ضخم له، بدون التقاسم مع المنصات العالمية.

تعليقات الجمهور على إخفاء عمرو دياب أغنياته

ومع انتشار أخبار اختفاء أغاني الهضبة، تواردت تعليقات عديدة من الجمهور، للسؤال عن سبب حذف أغانيه من «يوتيوب»، إذ كتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي «عمرو دياب ازاي يعتزل هو ده بجد»؟، وجاء تعليق آخر« عمرو دياب، أيه يا غالي اللي يمسح أغانيه دي فيها اكتئاب مالوش نهاية»، فيما كتب آخرا «عمرو دياب عايز يعرف غلاوته عندنا وهيرجع أغانيه تاني»، ودون أحد متابعيه أيضا « لا محدش يقدر يسغني عن أغاني عمرو دياب لازم يرجعهم تاني».

عمرو دياب يخفي كل أغنياته من يوتيوب

فيما اكتفت قناة عمرو دياب فقط بوضع الفيديوهات الخاصة بحفلاته الغنائية التي أحياها في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات، وبعض الأغاني والإعلانات القديمة التي لم يتم إنتاجها من شركتة «ناي»، لتكون كل الأغنيات المختفية هي ملك عمرو دياب.

أخر أعمال الفنان عمرو دياب

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب، هي أغنية «خلي الحجر ينطق»، التي طرحها منذ شهر عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحصدت مليون ونصف مشاهدة، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، ومن إنتاج شركة «ناي».