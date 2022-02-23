اختفاء أغنيات وألبومات عمرو دياب من قناته على يوتيوب والمنصات العالمية

تفاجأ جمهور الفنان الكبير عمرو دياب باختفاء أغنياته وألبوماته من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب ومن منصة أنغامي ومنصة تيدال السمعية.

عمرو دياب يخفي كل أغنياته من يوتيوب

اكتفت قناة عمرو دياب فقط بوضع الفيديوهات الخاصة بحفلاته الغنائية التي أحياها في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات.

إدارة عمرو دياب لم تعلن السبب الرئيسي وراء اختفاء أغنياته من المنصات، ولكن «الوطن» علمت من مصادرها أن خطوة الاختفاء ضمن خطة عمرو دياب في حكر أغنياته ضمن تطبيق سماعي خاص به يكون مردود مالي له هو بدون التقاسم مع منصات عالمية.

عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد

وأشار المصدر إلى أن كل الأغنيات المختفية هي ملك عمرو دياب وأنتجها من خلال شركته ناي، أي أن الأغنيات ليست محذوفة أو عليها حقوق طبع ونشر من شركات أخرى، فهو المالك الوحيد لها ويحق له التصرف فيها ونشرها وحذفها برغبته.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية «خلي الحجر ينطق»، التي طرحها منذ شهر عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ حصدت مليون ونصف مشاهدة، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، ومن إنتاج شركة ناي.

شارك الهضبة عمرو دياب، مع المطرب العالمي الأمريكي، جاستين بيبر، في إحياء حفل «فورمولا جدة»، في كورنيش مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، بالمشاركة مع الـ«D.J»، العالمي ديفيد جيتا، والهندي سلمان خان، خلال موسم الرياض.