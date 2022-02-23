«المصرية لشباب الأعمال»: النقل البحري يمثل 90% من حركة التجارة العالمية

قال جمال أبو علي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال إن منطقة حوض البحر الأحمر أهم مجرى ملاحي لأفريقيا وآسيا وأوروبا وتدعم التجارة بالإقليم، مطالباً بمزيد من الجهد للوقوف أمام التحديات التي تواجه المنطقة سواء كانت اقتصادية أو أمنية والخروج برؤية موحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها دول المنطقة والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

يجب تعميق الشراكة مع دول البحر الأحمر لتشجيع الاستثمارات

وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصري، خلال كملته في مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستي، على ضرورة تعميق الشراكة مع دول البحر الأحمر لتشجيع الاستثمارات والتعاون التجاري والاقتصادي في المنطقة، مؤكّداً أن قطاع النقل البحري يمثل أحد ركائز التنمية الاقتصادية إذ ينقل 90% من حركة التجارة العالمية.

وتابع: «مع تسلم مصر الكوميسا في نوفمبر الماضي ودخول حيز التجارة الأفريقية النفاذ في يناير يتمّ العمل على رفع حجم التبادل مع دول أفريقيا وبخاصة دول البحر الأحمر مما يتعين معه المشاركة في كل التطورات المتلاحقة في منطقة البحر الأحمر».

البحر الأحمر أكثر بحار العالم أهمية على المستوى الاستراتيجي

وشدد على أنَّ الدول عملت على تطوير الموانئ البحرية وما يرتبط بها من منشآت، لافتًا إلى أنَّ البحر الأحمر من أكثر بحار العالم أهمية على المستوى الاستراتيجي وهو من أهم المجاري البحرية في العالم، مضيفًا أنَّ قناة السويس مسار حيوي في تجارة البترول والغاز الطبيعي إضافة إلى المناطق اللوجستية والموانئ البحرية التي تقع على البحر الأحمر.