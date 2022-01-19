«شباب الأعمال» تدعم الشركات العائلية لتحسين العمل المؤسسي والمالي

عقدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، ندوة بعنوان «دعم الشركات العائلية ورجال الأعمال لتحسين الهياكل المؤسسية والمالية»، بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، في ظل التوسع للشركات العائلية بدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛ لتوفير فرص سوقية مهمة لرواد الأعمال والشركات المنفتحة على التوسع الدولي.

70% من الشركات الأعضاء بالجمعية في عمر الشباب

وكشفت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، في بيان اليوم الأربعاء، أنَّها تستهدف من خلال الندوات والتعاون فيما يخص دعم الشركات العائلية، إلى تحسين هياكل الشركات، والوصول إلى التمويل، والتعرف على التقنيات الرقمية، مشيرة إلى أنَّها تتخذ تطوير الشركات العائلية على عاتقها، خاصةً أنَّ نحو 70% من أعضاء «شباب الأعمال» من الشباب.

ولفتت إلى الاستمرار في التواصل مع كافة الجهات الخاصة والحكومية لتطوير ودعم الشركات العائلية واستمرارها للأجيال الثالثة والرابعة.

سبل تطوير الشركات العائلية

وأشار «شباب الأعمال»، إلى عقد عدد من الندوات خلال الفترة الماضية، ركزت فيها على سبل تطوير الشركات العائلية للأجيال القادمة بداخلها.

وفي تصريحات سابقة خلال مؤتمر صحفي، أكد جمال أبو علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، على دخول دماء جديدة إلى الجمعية على مدار العامين الماضيين.

وأضاف «أبو علي»، أن شباب الأعمال واجهت خلال العام الماضي تحديات عديدة، على رأسها أزمة الوباء العالمي، كورونا، ووجود مجلس جديد، مستعرضًا الملفات التي سيتم التركيز عليها على مدار العامين المقبلين.