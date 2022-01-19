10 أهداف لمبادرة «شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج».. تعرف عليها

«شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة».. مبادرة جديدة، أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوصيات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذي شاركت به وزارة الهجرة، من خلال إقامة معرض، لعرض جهود الوزارة داخل 5 ملفات، أبرزهم المبادرات الرئاسية «اتكلم عربي» و«مراكب النجاة»، وذلك داخل كتيب صغير تم توزيعه على المشاركين بالمنتدى وزوار المعرض، خلال الفترة من 10 يناير حتى 13 يناير الجاري.

من جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها، على أن مبادرة «شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة»، هي أول مبادرة تقوم وزارة الهجرة بإطلاقها، تجمع رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أهداف مبادرة «شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة»، وفقا لما صدر عن وزارة الهجرة، في بيان لها.

أهداف مبادرة «شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة»

1- تهدف مبادرة «شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة»، إلى ربط شباب مصر بالخارج والداخل من رواد الأعمال.

2- تسعى المبادرة إلى الربط بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج والشباب المصري من رواد الأعمال في مختلف المجالات.

3- تسعى وزارة الهجرة إلى عمل قاعدة بيانات لرواد الأعمال الواعدين من المصريين حول العالم، وإشراكهم في مبادرة «شباب رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة».

4- تهدف المبادرة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية في أسواق القارة السمراء.

5- التقارب مع شباب رواد الأعمال بقارة إفريقيا.

6- إتاحة الفرصة للشباب، ومن ثم إعادة جسور الثقة إليهم.

7- تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

8- التعاون بين مؤسسات الدولة للتغلب على العقبات المختلفة، التي تواجه الشباب من رواد الأعمال في مجالات عديدة.

9- تهدف المبادرة إلى توسيع آفاق التعاون مع الأشقاء من الشباب الإفريقي.

10- إتاحة الفرصة للاستفادة من الأفكار المقترحة من رواد الأعمال من شبابنا بالخارج.